NEWS.1001STATYA.RU - самые последние новости часа: 05.09.2022

Lenovo на IFA 2022 – виртуальные очки Glasses T1 и гибкий ноутбук ThinkBook за $2499

Наука и Hi-TechLenovo на IFA 2022 – виртуальные очки Glasses T1 и гибкий ноутбук ThinkBook за $2499 00:05, 05 Сен. На мероприятии Tech Life ’22 в рамках выставки IFA 2022 компания Lenovo анонсировала несколько новых продуктов, включая складной ноутбук Lenovo X1 Fo...

IFA 2022: анонсированы смартфоны Nokia X30 и G60

Наука и Hi-TechIFA 2022: анонсированы смартфоны Nokia X30 и G60 00:05, 05 Сен. На выставке на IFA 2022 компания HMD Global представила планшет Nokia T21, а также смартфоны среднего класса Nokia X30 5G и G60 5G, которые, по утвер...

«Бабушка»: Пугачева продемонстрировала общественности свою настоящую внешность

Основное«Бабушка»: Пугачева продемонстрировала общественности свою настоящую внешность 00:05, 05 Сен. У вернувшейся в Россию в конце августа Аллы Пугачевой за полгода в России накопилось немало дел. Так, она уже побывала на могиле матери на Кузьминско...

Пора к врачу: Шахназаров увидел в нападении Хаматовой на журналистку признак болезни

ОсновноеПора к врачу: Шахназаров увидел в нападении Хаматовой на журналистку признак болезни 00:05, 05 Сен. Эмигрировавшая в Латвию вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Чулпан Хаматова только на публике нежная и трогательная, а как только кам...

Сервис знакомств Mamba запустил аудио и видеозвонки

Игры и ИнтернетСервис знакомств Mamba запустил аудио и видеозвонки 00:05, 05 Сен. Приложение для знакомств Mamba добавило функцию аудио и видеозвонков на базе платформы видеоконференций VK Звонки. Теперь пользователи смогут звонить...

Республика Адыгея на втором месте среди регионов по подключению общественного транспорта к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Игры и ИнтернетРеспублика Адыгея на втором месте среди регионов по подключению общественного транспорта к «ЭРА-ГЛОНАСС» 00:05, 05 Сен. По итогам года действия правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров Ространснадзор и АО «ГЛОНАСС» определили ТОП-10 регионов по доле подключ...

Ляховы под прикрытием. История о том, как племянники спикера пошли по наклонной

События странЛяховы под прикрытием. История о том, как племянники спикера пошли по наклонной 00:05, 05 Сен. Родной племянник спикера Смоленской областной Думы Игорь Олегович Ляхов пытается выйти из колонии строгого режима в Вадино на условно досрочное освоб...

Продавец посетовал на то, что Ozon предложили компенсацию в 140 раз меньше стоимости сгоревших на складе товаров

Бизнес и ЭнергетикаПродавец посетовал на то, что Ozon предложили компенсацию в 140 раз меньше стоимости сгоревших на складе товаров 00:05, 05 Сен. Интернет-магазин Ozon предложил продавцу 450 рублей компенсации вреда за пожар на складе в Подмосковье. Однако реальный размер ущерба, по словам пред...

Забег по минному полю. Минусы, о которых нужно знать перед тем, как идти в логистику

Бизнес и ЭнергетикаЗабег по минному полю. Минусы, о которых нужно знать перед тем, как идти в логистику 00:05, 05 Сен. После 24 февраля логистика стала головной болью российского бизнеса. Привычные цепочки поставок разрушились, торговля даже с дружественными странами ...

Священномученик Василий Малинин

ОсновноеСвященномученик Василий Малинин 00:03, 05 Сен. Василий Малинин — сын священника из села Васьянского Кашинского уезда Тверской губернии. Первоначальное образование получил в Кашинском духовном учил...

Краткая история цифровизации

ОсновноеКраткая история цифровизации 00:03, 05 Сен. Полит.ру знакомит читателей с книгами, вошедшими в длинный список претендентов на премию «Просветитель.Перевод» 2022 года. Всего на конкурс было прис...

Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

ОсновноеГороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года 00:03, 05 Сен. Делаем рывок! Чтобы сентябрь не разочаровал, ему нужен хороший старт. И главная астрологическая новость недели в том, что активизироваться нужно здес...

Шаманские миры: 3 астральных портала в традиционной хакасской юрте

ОсновноеШаманские миры: 3 астральных портала в традиционной хакасской юрте 00:03, 05 Сен. Стационарные дома русского типа стали распространяться в Хакасии лишь в начале прошлого века, а с 17 по 19 век основным жилищем семьи служила юрта. П...

НОВЫЙ IT-СЕРВИС ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАЛ СЕБЯ В ДЕЛЕ

Наука и Hi-TechНОВЫЙ IT-СЕРВИС ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАЛ СЕБЯ В ДЕЛЕ 00:03, 05 Сен. При наличии множества IT-сервисов для компаний и агентств различного профиля, обращает на себя внимание отставание промоутерской и концертной индустр...

Сервер lenovo sr630

Наука и Hi-TechСервер lenovo sr630 00:03, 05 Сен. Сервер - это одно из самых важных устройств, если вы хотите создать свой сайт или ресурс, к которому будут периодически подключаться другие пользоват...

Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Ниццу», «Монпелье» уступил «Лиллю», «Труа» и «Ренн» сыграли вничью

Обозрение спортаЧемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Ниццу», «Монпелье» уступил «Лиллю», «Труа» и «Ренн» сыграли вничью 00:03, 05 Сен. «ПСЖ» на выезде разгромил «Нант» в 6-м туре французской Лиги 1 (3:0). Также в субботу «Марсель» в гостях обыграл «Осер» (2:0). Завершился тур в воскр...

Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Атлетик» уступил «Эспаньолу», «Вильярреал» забил 4 гола «Эльче»

Обозрение спортаЧемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Атлетик» уступил «Эспаньолу», «Вильярреал» забил 4 гола «Эльче» 00:03, 05 Сен. 4-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Сельта» – «Кадис» (3:0). В субботу «Реал» победил «Бетис» (2:1), «Атлетико» сыграл вничью с «Сосьедадом» (1:1), «Ба...

Xiaomi показала ультратонкий Mix Fold 2 с камерой Leica

Наука и Hi-TechXiaomi показала ультратонкий Mix Fold 2 с камерой Leica 00:03, 05 Сен. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь провел ежегодное мероприятие, на котором анонсировал второй складной телефон компании — Mix Fold 2. Xiaomi еще не прокомм...

Xiaomi представила Watch S1 Pro и Buds 4 Pro

Наука и Hi-TechXiaomi представила Watch S1 Pro и Buds 4 Pro 00:03, 05 Сен. Xiaomi анонсировала в Китае пару новых носимых устройств: Watch S1 Pro и Buds 4 Pro. Часы получили большой экран, внушительную батарею и две расцветк...

Желание Беглова сохранить влияние вредит репутации Петербурга

События странЖелание Беглова сохранить влияние вредит репутации Петербурга 00:03, 05 Сен. О предвыборных скандалах в Петербурге сообщают многие СМИ. Журналисты напоминают губернатору Александру Беглову о том, как активно он раньше выступал...

Силуанов считает, что практика невыплаты дивидендов вряд ли продолжится

События странСилуанов считает, что практика невыплаты дивидендов вряд ли продолжится 00:03, 05 Сен. В интервью газете «Ведомости» было опубликовано заявление министра финансов Российской Федерации Антон Силуанов касаемо ситуации с невыплатой дивиден...

Десногорские рыбаки возмущаются сетями на водохранилище

Общество и ПроисшествияДесногорские рыбаки возмущаются сетями на водохранилище 00:03, 05 Сен. На Десногорском водохранилище обнаружили сети. Рыбаки жалуются на отсутствие какой-либо реакции со стороны рыбнадзора. А так ли страшен чёрт, как его...

Кэти Перри в костюме мухомора, 'концертная телогрейка' Ирины Шейк и много кутюра: самые яркие образы недели по версии редактора моды

Шоу-бизКэти Перри в костюме мухомора, "концертная телогрейка" Ирины Шейк и много кутюра: самые яркие образы недели по версии редактора моды 00:03, 05 Сен. Кэти Перри в костюме мухомора, "концертная телогрейка" Ирины Шейк и много кутюра: самые яркие образы недели по версии редактора моды Наступила осень,...

Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью

Шоу-бизНе нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью 00:03, 05 Сен. Не нервируй: 6 разных антистресс-игрушек, чтобы бороться с осенней хандрой и тревожностью Беззаботный летний отдых позади — и стар, и млад тепе...

Французские смартфоны WIKO T10 и T50 отдают на AliExpress со скидкой

Наука и Hi-TechФранцузские смартфоны WIKO T10 и T50 отдают на AliExpress со скидкой 00:03, 05 Сен. Французский бренд WIKO с китайскими корнями и фокусом на молодое поколение Z, выросшее в эпоху информационных технологий, выпустил новые беспроводные...

ТОП-6 лучших смартфонов из Китая: рейтинг лета 2022 года

Наука и Hi-TechТОП-6 лучших смартфонов из Китая: рейтинг лета 2022 года 00:03, 05 Сен. Устройства, сделанные в Китае, больше не имеют плохую репутацию. Производство смартфонов — это то, в чем за последние годы заметно преуспели производ...

В твиттере обсуждают внешность Марии Шрайвер: 'Голливуду пора заканчивать с пластической хирургией'

Здоровье и жизньВ твиттере обсуждают внешность Марии Шрайвер: "Голливуду пора заканчивать с пластической хирургией" 00:03, 05 Сен. В твиттере обсуждают внешность Марии Шрайвер: "Голливуду пора заканчивать с пластической хирургией" В твиттере (заблокирован в России) обсуждают внеш...

Саша Новикова рассказала о свадьбе, материнстве и грудном вскармливании: 'Грудь надувалась чуть ли не до 5-го размера'

Здоровье и жизньСаша Новикова рассказала о свадьбе, материнстве и грудном вскармливании: "Грудь надувалась чуть ли не до 5-го размера" 00:03, 05 Сен. Саша Новикова рассказала о свадьбе, материнстве и грудном вскармливании: "Грудь надувалась чуть ли не до 5-го размера" Блогер Саша Новикова, адепт зд...

Тихо звонит будильник на Айфоне. Что делать

Наука и Hi-TechТихо звонит будильник на Айфоне. Что делать 23:36, 04 Сен. Apple регулярно улучшает iOS и добавляет в систему дополнительные полезные функции. Вот, казалось бы, как можно улучшить будильник? Конечно, сделать ...

Мак не видит флешку. Что делать

Наука и Hi-TechМак не видит флешку. Что делать 23:36, 04 Сен. Когда я десять лет назад переходил с Windows на macOS, самыми пугающими страшилками, которые мне рассказывали, были отсутствие приложений и невозможн...

В России объявили вознаграждение за захват переданного Украине робота

ОсновноеВ России объявили вознаграждение за захват переданного Украине робота 23:36, 04 Сен. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе, ...

Госдеп объяснил отъезд американского посла из России

ОсновноеГосдеп объяснил отъезд американского посла из России 23:36, 04 Сен. Отъезд посла США Джона Салливана из России был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации, администрация намерена объявить кандид...

Как выбрать недорогие смарт-часы?

Наука и Hi-TechКак выбрать недорогие смарт-часы? 23:36, 04 Сен. Производители смарт-часов предлагают большое количество недорогих моделей, значительно отличающихся друг от дружки. Чтобы выбрать среди них наиболее ...

Популярная продукция Huawei

Наука и Hi-TechПопулярная продукция Huawei 23:36, 04 Сен. Могут ли телефоны одновременно быть мощными, стильными и недорогими? Это возможно, когда речь идет о мобильных телефонах китайского бренда Huawei. По...

Лучшее за неделю: как получить деньги по соцконтракту и можно ли заработать на криптовалюте в РФ

ДеньгиЛучшее за неделю: как получить деньги по соцконтракту и можно ли заработать на криптовалюте в РФ 23:36, 04 Сен. 🔸Выясняем, что такое свечной анализ, как начинающему инвестору в нем разобраться и зачем японские свечи нужны в трейдинге.🔸Как проводятся операции с ...

Lenovo на IFA 2022 – виртуальные очки Glasses T1 и гибкий ноутбук ThinkBook за $2499

Наука и Hi-TechLenovo на IFA 2022 – виртуальные очки Glasses T1 и гибкий ноутбук ThinkBook за $2499 23:36, 04 Сен. На мероприятии Tech Life ’22 в рамках выставки IFA 2022 компания Lenovo анонсировала несколько новых продуктов, включая складной ноутбук Lenovo X1 Fo...

IFA 2022: анонсированы смартфоны Nokia X30 и G60

Наука и Hi-TechIFA 2022: анонсированы смартфоны Nokia X30 и G60 23:36, 04 Сен. На выставке на IFA 2022 компания HMD Global представила планшет Nokia T21, а также смартфоны среднего класса Nokia X30 5G и G60 5G, которые, по утвер...

Бобровая струя: польза профилактики различных женских заболеваний, средства из интернет-магазина Доктор Бобер

ОсновноеБобровая струя: польза профилактики различных женских заболеваний, средства из интернет-магазина Доктор Бобер 23:36, 04 Сен. В настоящее время широкое применение получают средства животного происхождения. К таким препаратам относится и бобровая струя, представляющая собой в...

Коробки для торта: главные критерии выбора, распространенные виды изделий

ОсновноеКоробки для торта: главные критерии выбора, распространенные виды изделий 23:36, 04 Сен. Для всех, кто работает в сфере продаж кондитерских изделий, важной составляющей являются упаковки. Получая торт, заказчик в первую очередь оценивает ...

«Бабушка»: Пугачева продемонстрировала общественности свою настоящую внешность

Основное«Бабушка»: Пугачева продемонстрировала общественности свою настоящую внешность 23:36, 04 Сен. У вернувшейся в Россию в конце августа Аллы Пугачевой за полгода в России накопилось немало дел. Так, она уже побывала на могиле матери на Кузьминско...

Врач рассказала, что делать и есть для замедления старения

ОсновноеВрач рассказала, что делать и есть для замедления старения 23:36, 04 Сен. Что если в 40 лет выглядеть на 20? Зачастую старение кожи идет в ускоренном режиме из-за ежедневного негативного влияния загрязненной экологии мегапо...

Валютный рынок, Daily history за 1 сентября 2022 г.

ДеньгиВалютный рынок, Daily history за 1 сентября 2022 г. 23:35, 04 Сен. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.67831 -0.89 EURJPY 139.453 -0.23 EURUSD 0.99451 -1.08 GBPJPY 161.813 0.18 GBPUSD 1.15396 -0.67 NZDU...

Фондовый рынок, Daily history за 1 сентября 2022 г.

ДеньгиФондовый рынок, Daily history за 1 сентября 2022 г. 23:35, 04 Сен. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -430.06 27661.47 -1.53 Hang Seng -357.08 19597.31 -1.79 KOSPI -56.44 2415.61 -2.28 ASX...

Обзор игрового кресла Zone 51 Cyberpunk Limited

Игры и ИнтернетОбзор игрового кресла Zone 51 Cyberpunk Limited 23:35, 04 Сен. Cyberpunk Limited – это наиболее крутое и дорогое игровое кресло в ассортименте бренда Zone 51. Очевидно, что самой примечательной особенностью решен...

Обзор кулеров Thermalright Assassin Spirit 120, 120 Plus и 120 RGB

Игры и ИнтернетОбзор кулеров Thermalright Assassin Spirit 120, 120 Plus и 120 RGB 23:35, 04 Сен. В линейке кулеров Assassin Spirit от Thermalright представлено всего три модели: стандартный вариант с одним 120 мм вентилятором, 120 Plus с парой пр...

Наталья Ионова, Яна Рудковская, Ирина Винер посетили показ Валентина Юдашкина в Москве

Шоу-бизНаталья Ионова, Яна Рудковская, Ирина Винер посетили показ Валентина Юдашкина в Москве 23:35, 04 Сен. Наталья Ионова, Яна Рудковская, Ирина Винер посетили показ Валентина Юдашкина в Москве Вчера завершилась Московская неделя моды, и закрывал ее показ ...

В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов

Шоу-бизВ Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов 23:35, 04 Сен. В Москве прошел показ Ushatáva памяти умершего экс-дизайнера бренда Дачи Зухбая. Среди гостей — Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Рогов Н...

В твиттере обсуждают внешность Марии Шрайвер: 'Голливуду пора заканчивать с пластической хирургией'

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Саша Новикова рассказала о свадьбе, материнстве и грудном вскармливании: 'Грудь надувалась чуть ли не до 5-го размера'

Здоровье и жизньСаша Новикова рассказала о свадьбе, материнстве и грудном вскармливании: "Грудь надувалась чуть ли не до 5-го размера" 23:35, 04 Сен. Саша Новикова рассказала о свадьбе, материнстве и грудном вскармливании: "Грудь надувалась чуть ли не до 5-го размера" Блогер Саша Новикова, адепт зд...

Перчатка снова не долетела. Бутса тоже

Обозрение спортаПерчатка снова не долетела. Бутса тоже 23:35, 04 Сен. «Зенит» одерживает волевую победу и отрывается от конкурентов. Короткая реплика обозревателя.90 минут в Тушине дали вчера ответ не на такой уж широки...

Перспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих

Обозрение спортаПерспективнее некоторых! Захарян, Тюкавин и ещё пятеро россиян попали в рейтинг самых многообещающих 23:35, 04 Сен. Международный центр спортивных исследований CIES совместно с другой компанией по анализу спортивных данных Instat представили рейтинги из лучших игро...

Куряне жалуются на остановку строительства нового здания школы на ул. Полевой

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Курск посетил сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Геннадий Семигин

ОсновноеКурск посетил сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Геннадий Семигин 23:35, 04 Сен. Рабочий визит сопредседателя партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Геннадия Семигина в Курск совпал с празднованием Д...

Десногорские рыбаки возмущаются сетями на водохранилище

Общество и ПроисшествияДесногорские рыбаки возмущаются сетями на водохранилище 23:35, 04 Сен. На Десногорском водохранилище обнаружили сети. Рыбаки жалуются на отсутствие какой-либо реакции со стороны рыбнадзора. А так ли страшен чёрт, как его...

ТОП-8 2022 года моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей

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Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром — полная инструкция

Автомобили и рынкиКак проверить автомобильный аккумулятор мультиметром — полная инструкция 23:35, 04 Сен. Запуск автомобиля напрямую зависит от состояния аккумулятора. Если оно плохое – сдвинуться с места уже не получится. Поэтому так важно не доводить АК...

Продавец посетовал на то, что Ozon предложили компенсацию в 140 раз меньше стоимости сгоревших на складе товаров

Бизнес и ЭнергетикаПродавец посетовал на то, что Ozon предложили компенсацию в 140 раз меньше стоимости сгоревших на складе товаров 23:35, 04 Сен. Интернет-магазин Ozon предложил продавцу 450 рублей компенсации вреда за пожар на складе в Подмосковье. Однако реальный размер ущерба, по словам пред...

Забег по минному полю. Минусы, о которых нужно знать перед тем, как идти в логистику

Бизнес и ЭнергетикаЗабег по минному полю. Минусы, о которых нужно знать перед тем, как идти в логистику 23:35, 04 Сен. После 24 февраля логистика стала головной болью российского бизнеса. Привычные цепочки поставок разрушились, торговля даже с дружественными странами ...

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ОсновноеПять лет назад в белорусском интернете придумали Вейшнорию — государство-мем. А в 2022-м СМИ с таким же названием объявили «экстремистским». Теперь «вейшнорцы» боятся, что власти начнут их преследовать 23:35, 04 Сен. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ...

Ученые допустили остановку Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе

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Анализ зубов арктических тюленей показывает изменения Северного Ледовитого океана, начиная с 1950-х годов

ДеньгиАнализ зубов арктических тюленей показывает изменения Северного Ледовитого океана, начиная с 1950-х годов 23:35, 04 Сен. Исследования, проведенные учеными-океанологами из Ливерпульского университета, показали, что пищевые сети в Баренцевом море подвержены влиянию нашего...

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Как оформить быстрый кредит

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В какие криптовалюты стоит инвестировать в 2022 году

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Киностудия Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над спин-оффом 'Гарри Поттера'

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Lenovo на IFA 2022 – виртуальные очки Glasses T1 и гибкий ноутбук ThinkBook за $2499

Наука и Hi-TechLenovo на IFA 2022 – виртуальные очки Glasses T1 и гибкий ноутбук ThinkBook за $2499 05:32, 04 Сен. На мероприятии Tech Life ’22 в рамках выставки IFA 2022 компания Lenovo анонсировала несколько новых продуктов, включая складной ноутбук Lenovo X1 Fo...

IFA 2022: анонсированы смартфоны Nokia X30 и G60

Наука и Hi-TechIFA 2022: анонсированы смартфоны Nokia X30 и G60 05:32, 04 Сен. На выставке на IFA 2022 компания HMD Global представила планшет Nokia T21, а также смартфоны среднего класса Nokia X30 5G и G60 5G, которые, по утвер...

Валютный рынок, Daily history за 1 сентября 2022 г.

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Фондовый рынок, Daily history за 1 сентября 2022 г.

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